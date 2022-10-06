МОН обновило брошюру для школьников, вынужденных выехать за границу из-за войны

Главное: МОН подготовило брошюру на тему возвращения учеников в школы Украины. В любой момент украинские дети могут вернуться к учебе в своей школе в Украине и перевестись с одной формы обучения в другую, отмечают в министерстве.

Детали: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в сотрудничестве с Министерством образования и науки обновили брошюру об организации обучения детей, вынужденных выехать за границу из-за войны, и возвращающихся к обучению в украинских школах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

«В любой момент украинские дети могут вернуться к учебе в своей школе в Украине и перевестись с одной формы обучения в другую (например, с дистанционной на очную)», — отмечают в Министерстве.

Брошюра содержит ответы на вопросы:

— как поступать в случае, если школа была разрушена;

— какая процедура зачисления ребенка в учебное заведение;

— как продолжить обучение для получения общего среднего образования, если во время обучения в 9-м классе школьник был за границей.

Загрузить брошюру можно по ссылке.

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