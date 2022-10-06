Главное: С завтрашнего дня в общественном транспорте запретят включать музыку. Запрет распространяется как на водителей, так и на пассажиров.

Детали: С пятницы, 7 октября, вступает в силу Закон Украины о поддержке государственного музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта страны-агрессора. Об этом сообщает Комитет по вопросам гуманитарной и нформационной политики.

С этого дня водителям в общественном транспорте будет запрещено проигрывать в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 19 июня, президент подписал его 5 июля.

Закон также запрещает воспроизводить музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров. Нормы документа распространяются как на городской транспорт, так и на пригородные, междугородные и международные маршруты. При этом можно транслировать звук музыки или фильмов на индивидуальные наушники пассажиров.

Нормы закона также распространяются на пассажиров: водитель имеет право высадить людей, которые включили музыку в салоне.

Кроме того, этим же законом с 7 октября запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов. Также запрещается проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, являющиеся гражданами государства-агрессора. Исключение касается только певцов, публично осуждающих агрессию против Украины.

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