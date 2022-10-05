На Ровенщине УПЦ проводит благотворительную акцию в поддержку ВСУ

Главное: «УПЦ благодарит ВСУ» — Ровенская епархия УПЦ проводит масштабную благотворительную акцию в поддержку Защитников Украины.

Детали: Начнется ряд благотворительных проектов со сдачи священниками и мирянами крови на нужды армии, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии УПЦ.

Также пройдут благотворительные концерты и ярмарки на приходах епархии.

«Запланирована большая работа, которая нуждается в слаженности, сплоченности, чтобы достичь поставленных целей. А цель у нас одна — скорейшая победа Украины над врагом, — рассказывает протоиерей Василий Начев, один из организаторов акции „УПЦ благодарит ВСУ“ — Прошу всех верующих УПЦ не стоять в стороне, участвовать в подготовке ярмарки и других благотворительных мероприятий. Сегодня важна работа каждого ради мира».

Большие благотворительные концерты в рамках акции пройдут в Ровно и Корце 9 и 10 октября.

Готовятся выступления православных коллективов, детей по воскресным школам, молодежкам на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора Ровно, Пантелеймонского храма Ровно, Варваровской церкви в Шпанове. 9 октября у этих храмов также пройдут благотворительные ярмарки.

Вечер патриотической песни проведут у Свято-Воскресенской церкви города Дубно.

Акция «УПЦ благодарит ВСУ» продлится две недели. Кроме сбора средств, организаторы планируют раздавать продуктовые наборы семьям погибшим и подготовить серию информационных публикаций о верующих УПЦ в рядах ВСУ.

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