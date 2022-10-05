Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Архиепископ Виктор рассказал, как УПЦ поддерживает украинцев во время войны

Архиепископ Виктор рассказал, как УПЦ поддерживает украинцев во время войны

Александра Кудрявцева
05.10.22 13:45
48
Архиепископ Виктор рассказал, как УПЦ поддерживает украинцев во время войны

Главное: Епископат, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви с первых дней полномасштабного вторжения поддерживают военных ВСУ, беженцев и всех нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба).

«С первого дня войны все верующие Украинской Православной Церкви сплотились вокруг нашего Предстоятеля. После официального заявления Блаженнейшего Митрополита Онуфрия все почувствовали, что каждый украинец должен проявить мужество, не отчаиваться, встать на защиту родной земли и трудиться по мере сил там, где может. Десятки тысяч наших верующих, в том числе и дети священников, вошли в ряды Вооруженных сил Украины и территориальную оборону. В тех местах, где проходили активные боевые действия, храмы Украинской Православной Церкви брали на себя функции местных центров помощи, где священник с прихожанами кормили, селили и оказывали медицинскую помощь пострадавшим от войны и оказались в затруднении», — отметил владыка.

Архиепископ Виктор поделился, что с начала войны в храмах и монастырях получили убежище более 15 тысяч вынужденных переселенцев.

«Ежедневно более 10 тысяч человек получают от нашей Церкви благотворительную помощь. Для социальных учреждений передано более 220 тонн гуманитарного груза, в зону боевых действий передано 500 тонн гуманитарной помощи, более 40 автомобилей и 30 карет скорой помощи. Активная гуманитарная и финансовая помощь оказывается пострадавшим от боевых действий. Благотворительный фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия „Мир Вам“ и Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам. Священноначалие нашей Церкви делали и сегодня делают все возможное, чтобы функционально направлять действия для сохранения человеческих жизней в такое сверхтяжелое время», — подчеркнул владыка.

Он обратил внимание, что за период военных действий в областях, где проходила линия фронта, сотни храмов потерпели разрушения, некоторые полностью сгорели или уничтожены до фундамента.

«Сердце обливается кровью, когда перед глазами предстает нынешний полуразрушенный вид духовной жемчужины востока Украины — Святогорской Лавры. Но, несомненно, непоправимой утратой стали священники, монахи и прихожане, мирные жители и дети, погибшие при обстрелах. Церковь молится о них ежедневно», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что несмотря на масштабное социальное служение Церкви в регионах, где не было боевых действий, «определенными силами, обычно при поддержке местных властей, была развернута деятельность по дискредитации нашей Церкви, в результате которой произошел силовой захват десятков храмов, а прихожане применением грубой физической силы и кое-где и избиения были изгнаны на улицу».

Архиерей призвал помнить, что духовной основой украинского народа была и есть православная вера.

«Украинская Православная Церковь всегда была, есть и будет с Богом и своим народом. А потому, воюя в тылу против Святой Православной Церкви, которая в Украине своими корнями уходит к Крещению Владимира, и по сей день свято сохраняет чистоту православного вероучения, — достичь мирного будущего крайне трудно, скорее невозможно вообще. Святые отцы Церкви неоднократно отмечали, что победу в войне одерживает не сильнейший, а тот, кто благочестивее перед Богом. Всем нам следует постоянно держать в сердце эти духовные устои и не поддаваться искушениям отступить от Заповедей Божьих ради иллюзорных обещаний. Искренне желаю, чтобы наши ежедневные молитвы за всех, кто трудится и отдает свою жизнь ради мирного неба над головой, были услышаны Господом и такой долгожданный мир в скором времени пришел на нашу многострадальную украинскую землю», — подытожил архиепископ Виктор.

В тему: Благотворительный фонд передал продукты для кормления малоимущих в Днепре.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.09.22 16:31

Украинцы недовольны уровнем доходов, но готовы снижать планку зарплат и далее

Автор: Агата Кловская

Дайджест

В Україні викрили потужне хакерське угрупування на чолі з росіянином Олексієм Смірновим
04.10.22 20:58

В Україні викрили потужне хакерське угрупування на чолі з росіянином Олексієм Смірновим

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.10.22 14:09

У Путина намекнули, что «специальная военная операция» в Украине может стать «контртеррористической»
05.10.22 14:06

В Кремле рассказали, что будет делать Путин в свой юбилей
05.10.22 13:54

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области химии
05.10.22 13:38

В ЕС рассказали о новых санкциях против России
05.10.22 13:28

ВСУ приступили к деоккупации Луганской области, — Гайдай
05.10.22 13:26

На Киевщине освящен новый храм УПЦ «Спорительница хлебов»
05.10.22 13:15

В Сумах митрополит УПЦ передал помощь защитникам Украины
05.10.22 12:56

Сегодня Путин может изменить статус «спецоперации», — российские СМИ
05.10.22 12:29

ВСУ уверенно продвигаются к Черному морю, — Минобороны
05.10.22 12:09

Байден рассказал Зеленскому, какое вооружение Украина получит в ближайшее время
05.10.22 13:28

ВСУ приступили к деоккупации Луганской области, — Гайдай
05.10.22 12:09

Байден рассказал Зеленскому, какое вооружение Украина получит в ближайшее время
05.10.22 09:55

Путин, подписав бумаги, «присоединил» к России четыре области Украины
05.10.22 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 61 тысячу солдат
04.10.22 21:40

Нобелевскую премию по физике-2022 вручили за телепортацию и прототип квантового компьютера
04.10.22 20:04

Глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку, уже известны фамилии претендентов на его место
04.10.22 15:26

ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
04.10.22 12:35

Киев окончательно исключил переговоры с Путиным
04.10.22 12:00

Синоптик поведала, каким будет бабье лето в Украине
04.10.22 10:53

Россия окончательно аннексировала четыре области Украины
29.09.22 12:01

В России родители держали маленькую дочь на цепи
03.10.22 12:25

В «ЛНР» говорят, что ВСУ взяли курс на Лисичанск
29.09.22 15:18

В Крыму прогремели около десяти взрывов
30.09.22 14:56

НБУ ввел очень важный запрет
29.09.22 09:23

Скончался легендарный рэпер Coolio
30.09.22 12:09

В СНБО анонсировали фундаментальные решения для страны
29.09.22 09:41

Названа странная причина взрывов возле ЗАЭС
29.09.22 13:40

Стало известно, когда Путин аннексирует четыре области Украины
29.09.22 13:13

Под Киевом отец расчленил собственного сына
29.09.22 16:06

Зеленский созывает срочное заседание СНБО
Фото и Видео
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
Щенок покакал в прямом эфире 1+1
Щенок покакал в прямом эфире 1+1
Легендарный американский рэпер надел «расистскую» футболку
Легендарный американский рэпер надел «расистскую» футболку
Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
Появилось видео смертельной давки после футбольного матча в Индонезии
Появилось видео смертельной давки после футбольного матча в Индонезии
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за изучение генетических основ эволюции человека
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за изучение генетических основ эволюции человека
Украинские военные зашли в Лиман
Украинские военные зашли в Лиман
Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину
Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину
Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство
Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.