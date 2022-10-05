Архиепископ Виктор рассказал, как УПЦ поддерживает украинцев во время войны

Главное: Епископат, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви с первых дней полномасштабного вторжения поддерживают военных ВСУ, беженцев и всех нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба).

«С первого дня войны все верующие Украинской Православной Церкви сплотились вокруг нашего Предстоятеля. После официального заявления Блаженнейшего Митрополита Онуфрия все почувствовали, что каждый украинец должен проявить мужество, не отчаиваться, встать на защиту родной земли и трудиться по мере сил там, где может. Десятки тысяч наших верующих, в том числе и дети священников, вошли в ряды Вооруженных сил Украины и территориальную оборону. В тех местах, где проходили активные боевые действия, храмы Украинской Православной Церкви брали на себя функции местных центров помощи, где священник с прихожанами кормили, селили и оказывали медицинскую помощь пострадавшим от войны и оказались в затруднении», — отметил владыка.

Архиепископ Виктор поделился, что с начала войны в храмах и монастырях получили убежище более 15 тысяч вынужденных переселенцев.

«Ежедневно более 10 тысяч человек получают от нашей Церкви благотворительную помощь. Для социальных учреждений передано более 220 тонн гуманитарного груза, в зону боевых действий передано 500 тонн гуманитарной помощи, более 40 автомобилей и 30 карет скорой помощи. Активная гуманитарная и финансовая помощь оказывается пострадавшим от боевых действий. Благотворительный фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия „Мир Вам“ и Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам. Священноначалие нашей Церкви делали и сегодня делают все возможное, чтобы функционально направлять действия для сохранения человеческих жизней в такое сверхтяжелое время», — подчеркнул владыка.

Он обратил внимание, что за период военных действий в областях, где проходила линия фронта, сотни храмов потерпели разрушения, некоторые полностью сгорели или уничтожены до фундамента.

«Сердце обливается кровью, когда перед глазами предстает нынешний полуразрушенный вид духовной жемчужины востока Украины — Святогорской Лавры. Но, несомненно, непоправимой утратой стали священники, монахи и прихожане, мирные жители и дети, погибшие при обстрелах. Церковь молится о них ежедневно», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что несмотря на масштабное социальное служение Церкви в регионах, где не было боевых действий, «определенными силами, обычно при поддержке местных властей, была развернута деятельность по дискредитации нашей Церкви, в результате которой произошел силовой захват десятков храмов, а прихожане применением грубой физической силы и кое-где и избиения были изгнаны на улицу».

Архиерей призвал помнить, что духовной основой украинского народа была и есть православная вера.

«Украинская Православная Церковь всегда была, есть и будет с Богом и своим народом. А потому, воюя в тылу против Святой Православной Церкви, которая в Украине своими корнями уходит к Крещению Владимира, и по сей день свято сохраняет чистоту православного вероучения, — достичь мирного будущего крайне трудно, скорее невозможно вообще. Святые отцы Церкви неоднократно отмечали, что победу в войне одерживает не сильнейший, а тот, кто благочестивее перед Богом. Всем нам следует постоянно держать в сердце эти духовные устои и не поддаваться искушениям отступить от Заповедей Божьих ради иллюзорных обещаний. Искренне желаю, чтобы наши ежедневные молитвы за всех, кто трудится и отдает свою жизнь ради мирного неба над головой, были услышаны Господом и такой долгожданный мир в скором времени пришел на нашу многострадальную украинскую землю», — подытожил архиепископ Виктор.

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