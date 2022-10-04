Благотворительный фонд передал продукты для кормления малоимущих в Днепре

Главное: Благотворительный фонд «Фавор» закупил и доставил помощь в трапезную Успенского собора в Днепре.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу фонда, в трапезной собора кормят бездомных, переселенцев и нуждающихся.

«Фонд „Фавор“ в рамках миссии „Любовь побеждает“ закупил и доставил в трапезную 100 кг картофеля, 111 кг свеклы, 110 кг моркови, 110 кг лука, 116 кг помидоров для приготовления горячих обедов нуждающимся! А вместе с продуктами питания — и частичку нашей с вами любви и заботы!», — поделились православные волонтеры.

Как сообщалось ранее, Социальный отдел УПЦ передал 150 продуктовых наборов для переселенцев. Им передали продуктовые наборы и бытовую химию. Также нуждающиеся переселенцы получили теплую одежду.

Каждую пятницу волонтеры и работники Социального отдела УПЦ кормят сотни нуждающихся в Южном вокзале столицы.

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