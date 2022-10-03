Военный отдел УПЦ передал гуманитарный груз ВСУ на передовую

Главное: Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями передал гуманитарную помощь защитникам Украины.

Детали: Гуманитарный груз был приобретен и передан по инициативе главы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина, сообщает Центр информации УПЦ. со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

Военным передали дизельные генераторы, тактическую амуницию, бытовые принадлежности, хозяйственный и технический инвентарь.

Как сообщалось ранее, Военный отдел УПЦ передал гуманитарную помощь защитникам Украины в Бориспольской епархии.

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