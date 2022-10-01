В УПЦ вышла новая книга о Воскресении Христа

Главное: В Украинской Православной Церкви вышла книга, посвященная исследованию Священного Писания Нового Завета «Об явлениях воскресшего Христа Спасителя Его ученикам».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, автором стал доцент Киевской духовной академии архимандрит Феофан (Меджидов).

«Книга посвящена центральному событию священной истории — Воскресению Христа Спасителя и Его явлению ученикам. Все пасхальные события изложены в хронологическом порядке, начиная с явления Господа Марие Магдалине и заканчивая Его Вознесением на небо. Особое место в книге отведено вопросу локализации того или иного явления Воскресшего Христа», — поделились в КДАиС.

Книга будет интересна всем исследователям Священного Писания, а также всем православным христианам, желающим осмыслить и открыть для себя воскресные Евангельские чтения.

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