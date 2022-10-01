В Кременчуге волонтеры и священники УПЦ передали гуманитарную помощь ВСУ и медикам на передовую

Главное: Волонтеры и духовенство Кременчугской епархии УПЦ передали военным бандажи, растворы, гемостатики, перевязки, шприцы, дезрастворы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, медикаменты передали в госпиталь в Донецкой области и спасателям в Бахмут.

Также епархиальные волонтеры во главе с протоиереем Константином Масловым передали бойцам на передовую термобелье, гемостатики и медицинские препараты.

«В храмах Кременчугской епархии усилиями неравнодушных людей постоянно собирают и передают помощь переселенцам, украинским военным и всем, кто пострадал в результате боевых действий», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Харьковской епархии настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Богачев передал медикаменты, средства гигиены в центральную клиническую больницу города Богодухов Харьковской области.

В тему: В епархиях УПЦ помогают военным ВСУ, беженцам и нуждающимся.