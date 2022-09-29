В епархиях УПЦ помогают военным ВСУ, беженцам и нуждающимся

Главное: Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви ведут активную волонтерскую работу и помогают всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, БФ Фавор передал 14 упаковок подгузников в Киевский городской дом ребенка им. Городецкого. Данную помощь волонтеры-фаворовцы привезли из Варшавы от польского Православного митрополичьего благотворительного фонда «Элеос», действующего при содействии Православной Церкви в Америке.

Волонтеры движения «Парасолька» передали продукты в Бахмут и эвакуировали оттуда людей.

В частности, волонтер Юрий смог вывезти из Бахмута шесть человек.

«В Бахмуте постоянные обстрелы, нет воды, отопления, света, газа, ничего не работает. Люди ночуют в подвалах, прячутся от обстрелов. Мы оплатили топливо на поездку – 4250 грн. Передали около 700 кг продуктов (разные крупы, горох, консервы, растительное масло, сахар, чай, мыло и другое)», — поделилась волонтер Олеся Медведь.

Также с помощью благотворителей жителям Бахмута передали около 500 буханок хлеба.

В Харьковской епархии настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Богачев передал медикаменты, средства гигиены в центральную клиническую больницу города Богодухов Харьковской области.

Волонтерский отдел Харьковской епархии совместно с общественной организацией «Помощь ближнему» передал военную палатку в одно из передовых подразделений ВСУ.

Кременчугская епархия активно сотрудничает с волонтерами по сбору помощи военным. В частности, недавно совместными усилиями удалось собрать бандажи, растворы, гемостатики, перевязки, шприцы, дезрастворы и передать в больницу в Донецкой области и спасателям в Бахмут.

Кроме того, епархиальные волонтеры во главе с протоиереем Константином Масловым передали бойцам передовое термобелье, гемостатики и медицинские препараты.

При Петро-Павловском храме поселка Александрийское дети воскресной школы производят блиндажные свечи. Одна свеча горит полтора часа, ею можно обогреться и приготовить на ней еду. В настоящее время уже изготовлено и передано на передовую для наших воинов около 300 свечей.

Секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук совместно с волонтерами общественного союза «Закарпатские Газды», ТМ «Наша Ряба» и военнослужащими ВСУ передали гуманитарную помощь в виде продуктов питания жителям города Балаклеи.

В тему: Более 100 автомобилей Скорой помощи» при поддержке УПЦ передали в больницы Украины.