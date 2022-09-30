Пентагон создаст новое командование для помощи Украине

Главное: Помощью ВСУ будет заниматься новое единое командование, базирующееся в Германии. Его возглавит высокопоставленный генерал США.

Детали: Минобороны США планирует создать новое командование для помощи Украине. В Пентагоне решили усовершенствовать обучение и оснащение ВСУ, сообщает в четверг, 29 сентября, The New York Times.

«Предложение упростит систему обучения и помощи, которая была создана на лету после российского вторжения в феврале. По словам нескольких военных и представителей администрации, система будет передана под единое новое командование, базирующееся в Германии, которое возглавит высокопоставленный генерал США», — отмечает издание.

Так, генерал Кристофер Каволи, высший американский офицер Европы, предложил министру обороны Ллойду Остину изменить систему помощи Украине. По данным издания, предложение было принято, а потому теперь помощники Остина рассматривают план создания нового командования и могут принять решение уже в ближайшие недели.

«Так же, как Пентагон выделил Украине военную помощь на сумму более 16 миллиардов долларов — сочетание немедленных поставок из запасов, а также контрактов на поставку оружия в течение следующих трех лет — новое командование сигнализирует о том, что Соединенные Штаты ожидают угрозы со стороны. По словам нынешних и бывших высокопоставленных американских чиновников, такие отношения России с Украиной и ее соседями сохранятся в течение многих лет», — отмечает издание.

Адмиралы и генералы США согласны с идеей создания нового командования. Они считают, что это весьма уместно и важно, так как новая система создаст официальную структуру безопасности, которой союзники и партнеры смогут придерживаться с точки зрения передачи своего оборудования и обучения украинцев.

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