Патриарх Кирилл заразился опасной болезнью

Главное: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом. Несмотря на вакцинацию.

Детали: 75-детний патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он информировал: «На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции».

По его словам, состояние предстоятеля удовлетворительное.

Примечательно, что в марте прошлого года патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.

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