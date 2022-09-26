Известный французский актер хотел бы вступить в ряды ВСУ

Главное: Известный актер Аллен Делон во время интервью с Владимиром Зеленским признался, что хотел бы вступить в ряды ВСУ. Также везда зачитал отрывок из Заповіту, который станет частью программы, посвященной Украине.

Детали: Французский актер Ален Делон, который недавно провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, признался, что вступил бы в ряды украинских защитников. Об этом сообщает издание Vogue.

В частности, в ходе разговора стороны поговорили о полномасштабной войне в Украине, а также обменялись комплиментами в адрес друг друга.

Так, глава государства сказал: «Я никогда не был таким большим актером, как вы. Вы мой авторитет». На что легендарный актер благородно ответил: «Я никогда не буду столь блестящим и достойным президентом, как вы».

Кроме того, 86-летний Ален Делон в конце разговора выразил восхищение Вооруженным силам Украины и заявил, что если был бы моложе, пополнил бы их ряды.

«Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины», — сказал он.

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