В Кремле пригрозили «должным ответом» на претензии на Крым

Главное: В Кремле пригрозили «должным ответом» на претензии на российскую территорию, которой они считают, в том числе, и Крым. Так Дмитрий Песков ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Детали: Любые претензии на российскую территорию, в том числе Крым, получат должный ответ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По его словам, «Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации».

Таким образом Песков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад обязан предоставить Киеву ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории, что заставит Москву оставить Донбасс, а также Крым.

«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощи в обеспечении своей безопасности у России. Что Россия и делает», — заявил спикер Кремля.

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