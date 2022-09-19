У Коломойского провели обыск, — СМИ

Главное: У олигарха Игоря Коломойского провели обыск. Он касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта».

Детали: Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск у олигарха Игоря Коломойского и изъяли документы, а также гаджет, с которого скачали содержимое. Об этом сообщает «Зеркало недели» 18 сентября со ссылкой на источники.

Свидетели события рассказали, что представители следствия пришли к Коломойскому сегодня в 5 утра. Сейчас он проживает в Буковеле. По данным издания, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 миллиардов гривен в ценах 2015 года.

Источники в НАБУ заявили изданию, что «это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали».

«Украинская правда» пишет, что на вопрос, действительно ли детективы НАБУ провели у него обыски, Коломойский ответил: «Не слышал». По данным издания, он находился в Буковеле еще неделю назад.

«Зеркало недели» пишет, что олигарх пока не проходит по делу «Укрнафты» как обвиняемый, подозрение ему не объявляли. Однако он является совладельцем компании.

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