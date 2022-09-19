Непогода серьезно ударила по Украине: обесточены сотни населенных пунктов

Главное: Непогода бушевала непогода. Были обесточены сотни населенных пунктов.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. В ГСЧС говорят, что были обесточены 857 населенных пунктов в девяти областях.

Больше всего досталось Сумской области, где без электричества остались 206 населенных пунктов.

Кроме этого пострадали Хмельницкая (125), Киевская (124), Полтавская (107), Черкасская (107), Черниговская (69), Житомирская (53), Винницкая (52) и Кировоградская (14) области.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения.

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