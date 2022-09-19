В Львовской епархии УПЦ заявили о взломе их сайтов

Главное: Неизвестными лицами 16 сентября было взломано три сайта Львовской епархии Украинской Православной Церкви.

«На сайте foto.upc.lviv.ua поставили грязную и ложную информацию о том, что Львовская епархия поддерживает «Специальную военную операцию РФ» в Украине. Также было размещено обращение от имени Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором говорится, что прецедентом для начала войны в Украине стали безрассудные действия Президента Украины Владимира Зеленского, а также то, что Митрополит Онуфрий «выражает любовь и уважение к русским воинам, которые пришли оберегать украинскую землю»», - говорится в сообщении.

В пресс-службы отметили, что эта информация является 100% ложной, а сама попытка дискредитации Львовской епархии УПЦ свидетельствует о том, что ее инициаторы заинтересованы исключительно в разъединении украинского народа, а также совсем не знакомы с реальной деятельностью УПЦ во Львове.

«Наше духовенство возносит молитву за мир в Украине, за наш многострадальный народ, за воинов ВСУ. Мы собираем средства для военных, помогаем переселенцам и кормим бедных. А наши пастыри духовно поддерживают всех, кто обращается за помощью», - рассказали в пресс-службе.

В епархии напомнили, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину управляющий Львовской епархией митрополит Филарет эту военную агрессию назвал войной, а Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий назвал действия РФ по отношению к нам «каиновым грехом».

Также отмечается, что с 24 февраля по сегодняшний день спикеры Украинской Православной Церкви неоднократно осуждали преступные действия России в нашем Государстве.

«За каждым богослужением наши иерархи возносят сугубую молитву за Президента Украины, власть и всех украинских воинов, защищающих целостность Украины от российского нашествия. Собор Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 мая, окончательно утвердил самостоятельность и независимость нашей Церкви, что сделало невозможным целесообразность провокационных заявлений по связям с государством-агрессором», - пояснили во Львовской епархии.

В пресс-службе считают, что подобные действия недоброжелателей разжигают межрелигиозную вражду и ненависть в украинском обществе и является попыткой дискредитации Украинской Православной Церкви во Львовской области и ее Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Руководством Львовской епархии было подано заявление в Главное управление Национальной полиции во Львовской области по поводу взлома сайтов епархии и распространения ложной информации. Надеемся, что преступники в ближайшее время будут найдены и наказаны согласно Закону Украины», - подчеркнули в епархии.