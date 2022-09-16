В CБУ назвали незаконные переходы из УПЦ в ПЦУ угрозой национальной безопасности

Главное: Инициативы по незаконному «переводу» общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ создают предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве и регионе.

Детали: В сети опубликован документ Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, в котором сообщается о предпосылках дестабилизации общественно-политической ситуации в Киевской области в связи с незаконными переводами общин УПЦ в ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lb.ua.

СБУ в Киевской области обратилось к представителям местного самоуправления с просьбой провести разъяснительную работу среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин для перехода из УПЦ в ПЦУ руководителей территориальных общин или представителей местных властей.

Ссылаясь на разъяснение ДЭСС от 28 августа 2022 года, в СБУ напомнили, что «религиозная община» и «территориальная община» — не тождественные понятия и одно не может подменять другое«, а также , что должностные и должностные лица органов государственной власти не имеют права инициировать, организовывать, председательствовать и голосовать на собрании религиозной общины.

«Таким образом, — отметили представители СБУ, — проведение такого собрания дает основания представителям УПЦ для обжалования их действий в судебном порядке».

«Установлено, что вышеуказанные процессы в большинстве своем сопровождаются обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных территориальных общин и органов государственной власти, что в свою очередь приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов», — говорится в документе.

Подчеркивается, что эти проблемные аспекты идут в пользу пропаганды российских спецслужб «для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве».

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