Российские военные бегут из Мелитополя в Крым, — Федоров

Главное: По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне бегут из города в Крым. Колонны военной техники оккупантов уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Детали: Российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

«Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов», — подчеркнул Федоров.

Как сообщил мэр, чтобы «вывезти краденое из Запорожской области, военные „второй армии мира“ уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских».

«Владельцам авто стоит заранее обезопасить свой транспорт. Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут „асвабадители“», — подчеркнул Федоров.

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