Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ объяснили, как Церковь знает, кого признать святым

В УПЦ объяснили, как Церковь знает, кого признать святым

Александра Кудрявцева
13.09.22 12:26
107
В УПЦ объяснили, как Церковь знает, кого признать святым

Главное: Канонизация — лишь признание заслуг подвижника, свидетельство абсолютной уверенности в его спасении.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, об этом сказал протоиерей Юрий Линка.

«Канонизация не делает человека святым, а его подвиг. Канонизация — только признание заслуг подвижника, свидетельство абсолютной уверенности в его спасении, ведь прославляя праведника, Церковь перестает молиться за него и начинает молиться ему. Значит, Церковь уверена, что этот человек уже соединен с Богом и не нуждается в молитве верующих за его спасение», — отметил священник.

Отец Юрий объяснил, что появление отдельной процедуры канонизации связано со стремлением предотвратить попадание лиц сомнительного достоинства в число святых.

«Основанием для канонизации есть: жизнь и дела святого; чудеса, которые он творил при жизни или которые совершаются после его упокоения по молитвам о его покровительстве; почитание народа; в некоторых случаях подтверждение нетления мощей», — поделился священник.

Он напомнил, как в Украинской Православной Церкви канонизируют святых.

В Синодальную Комиссию по канонизации поступают материалы о подвижнике благочестия, собранные с целью его прославления. Комиссия проверяет данные о его жизни и служении Церкви, выясняет, пользуется ли подвижник народным почитанием, зафиксированы случаи чудотворения при его жизни или после смерти. Для подвижника, представляемого к канонизации, должны быть заранее написаны служба и икона. Собранные Комиссией материалы поступают в Священный Синод и к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины. Окончательное решение о возможности канонизации подвижника принимается на Архиерейском или Поместном Соборе или на расширенном заседании Священного Синода.

«В день прославления в лике святых, мощи святого ставят посреди храма. Совершается Божественная Литургия, которую возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви. После малого входа совершается чин прославления к лику святых: служится последняя заупокойная лития; зачитывается Решение Священного Синода о причислении к лику святых; зачитывается житие святого; поется тропарь, кондак и величание; совершается поклонение святым мощам. После богослужения священнослужители во главе с Блаженнейшим Митрополитом совершают чин прославления», — поделился священник.

Он обратил внимание, что почитание святых угодников — это не только внешнее обрядовое действие: зажигание лампад и свечей перед иконами, целование икон, приклонение к мощам, а прежде всего это молитвенное общение со святыми, серьезное вдумчивое изучение их жизни, следование в жизни их примеру и наставлениям.

В тему: На Ровенщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике святых святителя Иерофея.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

13.09.22 12:54

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
12.09.22 22:02

Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.09.22 14:38

Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
13.09.22 14:10

Россия прекращает отправку новых подразделений на войну в Украину
13.09.22 13:58

Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, — ООН
13.09.22 13:39

Во Франции россиянин жестоко избил беженок из Изюма за украинскую музыку
13.09.22 13:06

Россиянка зверски убила новорожденного ребенка в туалете
13.09.22 13:06

Священник УПЦ рассказал, как относиться к народным традициям в Церкви
13.09.22 12:58

В ОП назвали условие обрушения фронта РФ
13.09.22 12:37

Зеленский рассказал, как идет процесс деоккупации территорий
13.09.22 12:16

США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины
13.09.22 12:09

В США застрелили популярного рэпера
13.09.22 14:10

Россия прекращает отправку новых подразделений на войну в Украину
13.09.22 13:58

Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, — ООН
13.09.22 12:16

США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины
13.09.22 09:59

Стало известно, почему умерла королева Елизавета ІІ
13.09.22 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 53,3 тысячи солдат
13.09.22 09:28

В Украине ускоряется инфляция
12.09.22 15:47

Стало известно, когда начнется деоккупация Луганской области
12.09.22 14:53

В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
12.09.22 14:41

В Киеве «заминировали» почти все школы и некоторые ТРЦ
12.09.22 12:51

Зеленский объяснил, почему отказывается от переговоров с РФ
08.09.22 15:17

Водитель предприятия «Юнигран» Владимир Потихач был официально награжден орденом «За отвагу» ІІІ степени
10.09.22 12:25

Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает
07.09.22 16:47

Польша готовится к возможному вторжению России через несколько лет
13.09.22 09:59

Стало известно, почему умерла королева Елизавета ІІ
06.09.22 15:59

Жителей Крыма готовят к деоккупации
06.09.22 14:49

Путин собрался на Донбасс. Но есть одно «но»
07.09.22 14:14

Путин резко отреагировал на ограничение цен на российский газ
07.09.22 15:48

Россия может снова попытаться захватить Киев, — Залужный
09.09.22 09:14

В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине
09.09.22 16:50

Озвучена новая причина рака молочной железы
Фото и Видео
Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе
Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе
Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе
Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди
В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди
Аргентинский вратарь спас болельщика во время матча в Испании
Аргентинский вратарь спас болельщика во время матча в Испании
В Коломые рухнул жилой дом – пострадали люди
В Коломые рухнул жилой дом – пострадали люди
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.