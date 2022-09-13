В УПЦ объяснили, как Церковь знает, кого признать святым

Главное: Канонизация — лишь признание заслуг подвижника, свидетельство абсолютной уверенности в его спасении.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, об этом сказал протоиерей Юрий Линка.

«Канонизация не делает человека святым, а его подвиг. Канонизация — только признание заслуг подвижника, свидетельство абсолютной уверенности в его спасении, ведь прославляя праведника, Церковь перестает молиться за него и начинает молиться ему. Значит, Церковь уверена, что этот человек уже соединен с Богом и не нуждается в молитве верующих за его спасение», — отметил священник.

Отец Юрий объяснил, что появление отдельной процедуры канонизации связано со стремлением предотвратить попадание лиц сомнительного достоинства в число святых.

«Основанием для канонизации есть: жизнь и дела святого; чудеса, которые он творил при жизни или которые совершаются после его упокоения по молитвам о его покровительстве; почитание народа; в некоторых случаях подтверждение нетления мощей», — поделился священник.

Он напомнил, как в Украинской Православной Церкви канонизируют святых.

В Синодальную Комиссию по канонизации поступают материалы о подвижнике благочестия, собранные с целью его прославления. Комиссия проверяет данные о его жизни и служении Церкви, выясняет, пользуется ли подвижник народным почитанием, зафиксированы случаи чудотворения при его жизни или после смерти. Для подвижника, представляемого к канонизации, должны быть заранее написаны служба и икона. Собранные Комиссией материалы поступают в Священный Синод и к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины. Окончательное решение о возможности канонизации подвижника принимается на Архиерейском или Поместном Соборе или на расширенном заседании Священного Синода.

«В день прославления в лике святых, мощи святого ставят посреди храма. Совершается Божественная Литургия, которую возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви. После малого входа совершается чин прославления к лику святых: служится последняя заупокойная лития; зачитывается Решение Священного Синода о причислении к лику святых; зачитывается житие святого; поется тропарь, кондак и величание; совершается поклонение святым мощам. После богослужения священнослужители во главе с Блаженнейшим Митрополитом совершают чин прославления», — поделился священник.

Он обратил внимание, что почитание святых угодников — это не только внешнее обрядовое действие: зажигание лампад и свечей перед иконами, целование икон, приклонение к мощам, а прежде всего это молитвенное общение со святыми, серьезное вдумчивое изучение их жизни, следование в жизни их примеру и наставлениям.

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