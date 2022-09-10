На Киевщине священник ПЦУ с теробороной пытаются захватить храм УПЦ

Главное: На Киевщине в селе Зазимье клирик На Киевщине в селе Зазимье клирик ПЦУ протоиерей Анатолий Слинько с представителями местной власти и теробороны пытаются захватить старинный храм УПЦ в честь Воскресения Христова.

«Мы с людьми не хотим уходить из храма, стоим до конца, они нас выгоняют, их около 100 человек, вся улица в машинах. Руководит захватом бывший священник УПЦ Анатолий Слинько. Он сейчас здесь, набрал людей, чтобы забрать храм себе, предоставил документы. С ним управляющая делами ОТГ Зазимья Ольга Лисянская», — рассказал протоиерей Павел Живило, который находится в храме Воскресения Христова в Зазимье.

Он отметил, что районная полиция на стороне рейдеров ПЦУ , полицейские приехали на вызов, посмотрели, даже не поздоровавшись со священниками и уехали. На место была вызвана областная полиция.

Священник рассказал, что представители теробороны, которые приехали на штурм храма, скрывают под одеждой оружие.

«Мы не успели закончить службу, молились об умножении мира и любви, мы каждую субботу служим перед старинной иконой этот акафист. Приход в Зазимье вместе с киевским приходом собрали больше 300 тысяч гривен на ЗСУ, сегодня военные и священники от нашего села поехали отвозить помощь теробороне, видимо, им это показалось мало, они решили сегодня и храм забрать. Представители теробороны приехали на военных машинах, люди видели, как они скрывали оружие под куртками, стоим молимся», — отметил отец Павел.

Также отмечается, что верующим УПЦ не позволяют забрать свои вещи и спасти церковную утварь.

На данный момент обе стороны конфликта — верные УПЦ ПЦУ — сейчас находятся в храме. «И тех, и других примерно одинаковое количество где-то по 15 человек. Православные молятся в одном крыле храма, представители ПЦУ что-то поют в другом. Ситуация более или менее мирная и контролируемая», — говорится в сообщении.