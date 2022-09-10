В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Дальних пещерах

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили память преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих.

После чтения Евангелия Блаженнейший рассказал верующим о подвиге Киево-Печерских святых. «Хотя преподобные были разными по уровню знаний, происхождению, состоянию здоровья, однако одно объединяет их всех — они любили Бога. Любили Бога больше всего и любили ближнего своего, как самого себя», — отметил Митрополит Онуфрий

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.

После заамвонной молитвы и чина славления Предстоятель прочитал молитву преподобным отцам перед иконой сввятым. Затем Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и преподал всем архипастырское благословение.

Накануне вечером Митрополит Онуфрий совершил в Успенском соборе всенощное бдение.