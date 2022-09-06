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Новости > Священник УПЦ рассказал, можно ли доверять всем старцам

Священник УПЦ рассказал, можно ли доверять всем старцам

Александра Кудрявцева
06.09.22 16:05
58
Священник УПЦ рассказал, можно ли доверять всем старцам
Главное: Необходимо больше думать о спасении собственной души, чем искать сомнительных откровений.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал протоиерей Александр Проченко.
 
«Цитаты старцев необходимо тщательно проверять в первоисточниках. Нельзя верить кому-то только потому, что человек заявляет о явлении ему ангелов или святых. Даже если такой человек не лжет, чтобы создать себе толпу последователей, то как убедиться, что это было Божье откровение? Некоторым святым, канонизированным Церковью, были подобные явления. Но и они считали себя недостойными этого. В то же время известно множество случаев, когда под видом святых ангелов появлялись бесы. Вспомнить хотя бы житие преподнобого Исаакия Печерского. Сейчас же с такой уверенностью некоторые уверяют, что им было, например, явление Богородицы или святых», — сказал священник.
 
Отец Александр отметил, что по причине греховности люди отлучены от общения с ангелами, и надо считать себя недостойным подобных явлений и больше думать о спасении собственной души, чем искать сомнительных откровений.
 
«Почему же происходят с некоторыми подобные вещи, которые могут погубить не только их душу, но и навредить окружающим, поверившим новоявленным старцам? Бог допускает бесу соблазнять человека, как он хочет сам. Но через смирение, молитву со слезами к Богу можно преодолеть с Божьей помощью всевозможные нападки от мысленных врагов», — пояснил он.
 
Для того чтобы расти в вере, священник призвал изучать Священное Писание с молитвой и чтением проверенных временем авторитетных толкований Православного церковного Предания.
 
«Не будем доверять в духовной жизни своим обманчивым чувствам, но лучше доверимся опыту святых отцов. Тогда сможем построить на камне дом нашего спасения, который не смогут разрушить никакие испытания», — подытожил протоиерей Александр Проченко.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как не впасть в уныние и не отчаяться.

Тэги: УПЦ

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