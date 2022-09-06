Кремль в «отчаянии» покупает оружие у Северной Кореи, — NYT

Главное: Глобальные санкции серьезно ограничили Кремль в поставках артиллерийских снарядов и ракет. Сейчас Россия уже покупает миллионы снарядов и ракет в Северной Корее.

Детали: Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, что свидетельствует об острой нехватке оружия у российской армии. Об этом 5 сентября сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США.

Отмечается, что информация появилась через несколько дней после того, как Россия получила первые партии беспилотников из Ирана.

«Решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, подрывают способность Москвы обеспечивать свою армию», — говорится в статье.

Разведка предоставила мало подробностей о полученном РФ вооружении, сроках поставок и размере партии. Неназванный американский чиновник заявил, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем.

По его словам, новая сделка с Северной Кореей свидетельствует об «отчаянии Москвы».

Военный эксперт Фредерик Каган полагает, что ситуация свидетельствует о «массовом провале российского военно-промышленного комплекса».

«Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что (президент РФ Владимир) Путин не желает или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне», — указал он.

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