У берегов Одесщины сдетонировала вражеская мина

Главное: Российская морская мина сдетонировала рядом с Одесским побережьем в воде. Ее сорвало во время шторма с якоря.

Детали: Российская морская мина сегодня, 2 сентября, сдетонировала вблизи побережья в Одесской области. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

«Вражеская морская мина, которую сорвало во время шторма с якоря, сдетонировала в воде возле Одесского побережья», — рассказал он.

Чиновник напомнил, что купаться в море, а также посещать пляжи и побережья — запрещено. Также Братчук призвал украинцев беречь себя и своих родных.

В тему: Одессит погиб из-за взрыва морской мины.