Архиепископ УПЦ рассказал, как можно стать подобным Христу

Главное: Для того чтобы максимально уподобиться Спасителю нужно помнить о двух главных новозаветных заповедях — о любви к Богу и ближнем.

Владыка привел из послания апостола Павла к Коринфянам, в частности слова апостола: «Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16).

«Каждый человек призван уподобляться Спасителю. Уподобление — это не какой-то фиксированный момент, а процесс, стремление к жизни апостола, ко стремление Христу. Это стремление к святости. Апостол призывает нас именно к этому», — отметил архиерей.

Владыка напомнил, что перед каждым христианином поставлена высочайшая планка.

«Мы ориентируемся не на соседа или друга, не на такого же человека, как мы. Как мы знаем, если спортсмен в чём-то преуспеть, то он ориентируется на чемпионов, а не на тех ребят, с которыми занимается в одной секции. Если он будет ориентироваться на Васю или Петю, то никак не преуспеет, если же он будет ставить себе высшие задачи, то, может, чемпионом мира и не станет, но определённых результатов достигнет. Наш идеал — Христос и Его апостолы, которые всю жизнь положили на служение Богу и ближним», — продолжил архиепископ Иона.

Он также пояснил, что для того чтобы максимально уподобиться Спасителю нужно помнить о двух главных новозаветных заповедях — о любви к Богу и ближнему. «Одна невозможна без второй. Любовь к Богу обязательно должна выражаться в любви к людям, которые нуждаются в нашей помощи», — отметил архиерей.

«Сейчас, в это тяжёлое время, таких людей огромное количество. Это и беженцы , это и раненые, это и наши военные. Очень много людей сейчас нуждается в нашей действенной помощи. Не в сочувствии или воздыхании, а хоть в маленькой, посильной, но помощи. Сдайте кровь для раненых, отправьте посылку своим друзьям, которые сейчас воюют на фронте, узнайте, где находятся переселенцы, и принесите туда хоть килограмм крупы. Хоть что-то сделайте ради Христа», — призвал владыка Иона.

Иерарх УПЦ напомнил, что, помогая ближним, мы тем самым служим Богу.

«Ближний — это Христос, Который находится рядом с нами и смотрит на нас, ожидая, чтобы мы сделали шаг Ему навстречу, чтобы сделали Ему доброе дело», — сказал архиепископ.

Архиерей отметил, что человек, желающий сделать доброе дело, зачастую встречает препоны на своем пути, но это не должно останавливать.

«Зачастую сделать даже самое простое доброе дело тяжелее, чем совершить грех. Чтобы достичь каких-то греховных целей, человек готов сделать ряд последовательных достаточно сложных действий. И у него это получается, потому что в этом ему споспешествует дьявол. Но для того чтобы сделать дело Христово, нужно значительно больше потрудиться, потому что тот же дьявол будет нам противодействовать, внушать мысли, что мы — песчинка, что наша помощь ничего не значит, она — мелочь, пускай, мол, помогают другие. Нет, это не так. От каждого из нас Христос ждёт милости. Поступая так, творя добрые дела, действительно будем на пути уподобления Ему, истинному Богу», — заключил архиепископ Иона.