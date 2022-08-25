«Шахтер» узнал своих соперников в Лиге чемпионов – донецкой команде будет очень непросто

Главное: Донецкий «Шахтер» узнал соперников в группе Лиги чемпионов. Ими стали «Реал», «РБ Лейпциг» и «Селтик».
Детали: В четверг, 25 августа, в Стамбуле прошла жеребьевка группового раунде Лиги чемпионов. Своих соперников узнал донецкий «Шахтер».
«Горняки» попали в квартет F.
Украинской команде предстоит встретиться с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком».
Другие группы выглядят следующим образом:
A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»
B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»
C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»
D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»
E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» З
G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия», «Копенгаген»
H: ПСЖ, «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа
Расписание матчей:
тур 1: 6-7 сентября
тур 2: 13-14 сентября
тур 3: 4-5 октября
тур 4: 11-12 октября
тур 5: 25-26 октября
тур 6: 1-2 ноября
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