«Шахтер» узнал своих соперников в Лиге чемпионов – донецкой команде будет очень непросто

Главное: Донецкий «Шахтер» узнал соперников в группе Лиги чемпионов. Ими стали «Реал», «РБ Лейпциг» и «Селтик».

Детали: В четверг, 25 августа, в Стамбуле прошла жеребьевка группового раунде Лиги чемпионов. Своих соперников узнал донецкий «Шахтер».

«Горняки» попали в квартет F.

Украинской команде предстоит встретиться с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком».

Другие группы выглядят следующим образом:

A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»

B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»

C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»

D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»

E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» З

G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия», «Копенгаген»

H: ПСЖ, «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа

Расписание матчей:

тур 1: 6-7 сентября

тур 2: 13-14 сентября

тур 3: 4-5 октября

тур 4: 11-12 октября

тур 5: 25-26 октября

тур 6: 1-2 ноября

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