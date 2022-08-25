Архиепископ УПЦ объяснил, как достичь настоящей свободы

Главное: Свобода — дар Божий. Истинная свобода достигается только в любви и доверии к Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Свобода — это дар Божий, один из самых сложных и опасных. Наделив Адама свободой, Господь дал ему право свободно и сознательно следовать совершенству, или отказаться от него. Реализовался этот дар через послушание. Нарушив Заповедь Божью по поводу „запретного плода“, Адам отвернулся от Бога, и вместо пути жизни избрал путь смерти. Что ответил Господь? Как Всесильный Создатель мира, Он мог бы одним словом уничтожить все зло, явившееся на земле вследствие грехопадения Адама. Он мог бы изменить и самого человека, лишив его свободы, и тем самым сделав невозможным грех, ведь там, где нет свободы, нет и греха. Однако ничего из этого Господь не сделал. Напротив, Он отдал Своего Сына, чтобы спасти мир», — объяснил владыка.

Архиепископ Виктор обратил внимание, что без свободы нет не только греха, но нет любви.

«Любовь — это плод и результат свободы. Любить можно только свободно и без внешнего давления. Настоящая любовь носит не эмоциональный, а жертвенный характер. Это не чувство, а конкретные дела. И в первую очередь, отказ от гордыни и эгоизма. Любовь невозможно „получить в подарок“, она рождается тогда, когда человеческое сердце готово принять другого как самого себя», — отметил архиерей.

Он сравнил свободу и независимость страны, являющейся проявлением самоосознания народа, внутреннего состояния, к которому приводит отказ от собственного эгоизма.

«Это ясное видение общих, а не собственных интересов. Это единение разных взглядов и мнений для всеобщего единства. Это умение заботиться о благе не только отдельного человека, но и всего народа в частности. Да, независимость — это путь. Часто это путь проб и ошибок, путь, по которому мы идем, постепенно освобождаясь от всего, что обещает превратить нас в людей, лишенных свободы и свободы выбора. Это процесс, который может занять десятилетия, но без которого невозможно становление народа и государства», — написал владыка.

Он подчеркнул, что сегодня народ Украины ценой сверхтрудных усилий переоценивает дар свободы, который дал нам Господь.

«Несмотря на то, мы стараемся стать такими, какими нас хочет видеть Господь, а не кто-то другой. Наш народ страдает от кровопролитной войны, и особенно тяжело ему сейчас, когда приходится каждый день заново переоценивать дар свободы, которым нас наделил Творец. Однако, зная Его любовь к миру, мы верим, что Он не оставит нас, не будет стоять в стороне, а придет для того, чтобы сохранить дарованную Им свободу, без которой не может быть подлинной любви», — подытожил архиепископ Виктор.

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