Залужный озвучил боевые потери Украины в войне

Главное: В войне с Россией погибли почти девять тысяч украинских военных. Такую цифру озвучил Валерий Залужный.

Детали: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный озвучил цифру боевых потерь в войне против России. Как цитирует его РБК-Украина, это почти девять тысяч солдат.

В частности, он сказал следующее: «В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти девять тысяч героев, которые погибли».

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