Диетолог рассказала, какой виноград – самый полезный

Главное: Диетолог рассказала о винограде. Самый полезный – темный.

Детали: Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какой виноград является самым полезным. Ее цитируют российские СМИ.

По ее словам, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые способны защитить организм от негативных последствий неправильного питания.

Эксперт подчеркнула, что употребление винограда не поможет вылечить различные хронические заболевания, но способно поддержать здоровье организма.

Отмечается, что в темных сортах содержится большое количество антиоксидантных веществ, которые помогают продлить молодость и замедляют воспалительные процессы.

Она сказала: «Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек, виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза».

Медик говорит, что иногда виноград можно есть вместе с косточками, тщательно их пережевывая, так организм получит больше полезных веществ.

При этом, информируется, что отказаться от винограда стоит людям, страдающим от сахарного диабета и жировой болезни печени.

Врач объяснила: «Проблема в том, что в винограде очень много фруктозы, поэтому за один раз можно съедать не более ста граммов продукта. Лучше есть виноград не как отдельное блюдо, а в виде перекуса, также можно добавить к нему орехи или творог, тогда уровень глюкозы в крови не будет резко подниматься».

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