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Новости > Архиепископ УПЦ рассказал, как война изменяет душу

Архиепископ УПЦ рассказал, как война изменяет душу

Александра Кудрявцева
21.08.22 20:05
119
Архиепископ УПЦ рассказал, как война изменяет душу
Главное: Каждый раз убивая другого — а особенно невинного или ребёнка, — человек убивает в себе Бога.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Самое страшное в войне — это не только смерть ни в чём не повинных людей и разрушение того, что создавалось кропотливым трудом огромного количества людей, но и расчеловечивание самого человека», — сказал архиепископ Виктор.
 
Владыка отметил, что тот, кто идёт на своего брата, соседа или просто случайного человека с одной мыслью убить, перестаёт быть человеком. «Не в том смысле, что он без души, что он уже не образ Божий, а в том, что он в другом (человеке) не видит ни души, ни образа Божия», — пояснил он.
 
«Человек — создание Бога. И он остаётся человеком ровно до тех пор, пока пытается не потерять связь со своим Творцом, осуществляемую, помимо прочего, и через других людей», — добавил архиерей.
 
Архиепископ Виктор считает, что каждый раз убивая другого — а особенно невинного или ребёнка, — человек убивает в себе Бога. «Это очень страшно. И ничего страшнее этого нет», — заключил он.
 
В тему: Архиепископ УПЦ объяснил, что поможет преобразить жизнь человека.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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