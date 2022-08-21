На Ровенщине неизвестные разбили икону и повредили храм УПЦ

Главное: На Ровенщине в селе Богдашев в ночь с 19 на 20 августа неизвестные повредили Кресто-Воздвиженского храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, вандалы разбили камнями окна часовни и икону Иверской Божьей Матери, а также разрисовали центральные и боковые ворота храма буквой Z.

Представители правопорядка зафиксировали детали преступления и открыли уголовное производство.

«На территории Кресто-Воздвиженского храма находятся четыре часовни в честь икон Божьей матери, они являются архитектурной частью ограды. Часовня в честь Иверской иконы находится на юго-западной стороне храма», — рассказали в пресс-службе епархии.

Сын настоятеля храма Павел Рудюк рассказал, что над этой иконой неизвестные два года назад уже совершали надругательство — забросали грязью и побили окна.