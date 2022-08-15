«Слуга народа» попал в серьезное ДТП на Житомирщине

Главное: Накануне депутат от «Слуги народа» Алексей Красов попал в ДТП. Вторым участником ДТП был начальник 10-й государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Детали: В воскресенье, 14 августа, народный депутат от «Слуги народа» Алексей Красов попал в ДТП в Житомирской области. Об этом сообщает Vesti.ua.

По данным источника издания в правоохранительных органах, вторым участником ДТП был начальник 10-й государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины области на Renault.

Во время разворота спасатель не уступил дорогу и врезался в BMW Красова. Депутат и двое пассажиров автомобилей травмированы.

У Красова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб кисти, перелом под вопросом. У его спутницы ЗЧМТ, сотрясение мозга, ушиб челюсти. Пассажир Renault — руководитель районного управления ГСЧС — был госпитализирован. У него ушиб поясничного отдела позвоночника, болевой синдром, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство.

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