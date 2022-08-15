Папа Римский сделал громкое заявление по войне в Украине

Главное: Папа Римский обратил внимание на проблему голода в мире. По его словам, от нее отвлекает война в Украине.

Детали: Выступая на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский Франциск сделал важное заявление по голоду в мире. Как передает Reuters, по его словам, от данной проблемы отвлекает война в Украине.

Он сказал: «Население этого региона, которое и без того живет в очень тяжелых условиях, теперь находится в смертельной опасности из-за засухи. Я надеюсь, что международная солидарность сможет эффективно отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию».

Отмечается: «К сожалению, война в Украине отвлекает внимание и ресурсы, но именно эти цели требуют наибольшей приверженности: борьба с голодом, здравоохранение, образование».

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