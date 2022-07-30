Управделами УПЦ рассказал, как стать свободным от страстей и пороков

Главное: Божия любовь является первоисточником всех проявлений любви на земле.

«Свободу дает любовь. Она высвобождает человека из пут страстей и пороков. Именно страсти делают нас рабами. Бог есть любовь. И Божественная любовь присутствует везде, во всей Вселенной. Без конца и без краю. Нам нужно отозваться на нее и впустить в свою жизнь», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что любовь это дар Божий, посылаемый человеку свыше. «Не может человек своими силами познать ее. Любовь — божественной природы и можем только улавливать ее очертания, но не объять», — добавил он.

«Любовь дается мужественному сердцу, бросившему вызов всему временному. Милосердный Господь видя даже наши малые шаги и робкие намерения, укрепляет на спасительном пути, утешая Своей любовью», — считает архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что именно Божия любовь, Божия искра является первоисточником всех проявлений любви на земле.

«Это и любовь между супругами, и родительская любовь, и дружба, и милосердие. Без божественной сердцевины нет настоящей любви. Все другое — это иллюзия и самообман. К сожалению, в большинстве своем люди довольствуются суррогатами, вгоняющими еще в большее рабство, так и не изведав за всю жизнь спасительной и освобождающей силы любви. Признак истинной любви — отблеск блаженства. Она никогда не вызывает страх, не ранит, а возвышает и освобождает», — пояснил владыка.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что любовь нужно стяжать всю жизнь, и «за наши труды Господь, в нужный момент, благословит нас даром любви».