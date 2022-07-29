В США на аукционе продали скелет динозавра

Главное: На аукционе в США продали скелет динозавра. За него заплатили шесть миллионов долларов.

Детали: Необычный лот торговался на аукционе Sotheby's. Тут с молотка ушел скелет динозавра, за который заплатили чуть более шести миллионов долларов.

Известно, что это горгозавр, родственный тираннозавру.

Его кости нашли в 2018-м году в штате Монтана.

Специалисты говорят, что их возраст – 77 миллионов лет.

Всего скелет состоит из 79 ископаемых элементов. Их смонтировали на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета.

Высота скелета – три метра, а длинна – около семи метров.

Эксперты уверяют, что в мире насчитывается всего два десятка подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.

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