В США на аукционе продали скелет динозавра

Главное: На аукционе в США продали скелет динозавра. За него заплатили шесть миллионов долларов.
Детали: Необычный лот торговался на аукционе Sotheby's. Тут с молотка ушел скелет динозавра, за который заплатили чуть более шести миллионов долларов.
Известно, что это горгозавр, родственный тираннозавру.
Его кости нашли в 2018-м году в штате Монтана.
Специалисты говорят, что их возраст – 77 миллионов лет.
Всего скелет состоит из 79 ископаемых элементов. Их смонтировали на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета.
Высота скелета – три метра, а длинна – около семи метров.
Эксперты уверяют, что в мире насчитывается всего два десятка подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.
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