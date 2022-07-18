На Закарпатье в монастыре УПЦ освятили новый престол

Главное: На Закарпатье в Мукачево в храме Успения Пресвятой Богородицы Николаевского женского монастыря Украинской Православной Церкви освятили новый престол.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения совершили митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор и митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

После освящения в храме была отслужена Божественна литургия.

.

Архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом.

Митрополит Феодор поздравил настоятельницу обители игуменью Иларию (Сечка) и сестер с освящением храма и призвал на всех собравшихся Божие благословение.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Угля-Груники митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь 40 мучеников Севастийских.