Ровенский епископ УПЦ рассказал о религиозной ситуации в регионе

Главное: В Ровенской епархии Украинской Православной Церкви из 30 переходов в В Ровенской епархии Украинской Православной Церкви из 30 переходов в ПЦУ только три являются добровольными, остальные инициированы местной властью.

«На всех остальных приходах остались люди, которые до настоящего времени молятся со своим священником. Они не имеют возможности молиться в храме, они молятся в приспособленных помещениях», — отметил владыка.

По его словам, в селах и городах Ровенской области происходят массовые захваты храмов, а среди людей с подачи властей сеется межконфессиональная рознь.

Как сообщалось ранее, Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело о незаконной перерегистрации Петропавловской общины Украинской Православной Церкви села Хоров Острожского района на Ровенщине. Община УПЦ имеет все основания для обжалования незаконных действий ПЦУ и Ровенской ОВА.