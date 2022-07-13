ВОЗ призывает вернуть масочный режим

Главное: В ВОЗ отмечают рост смертности от коронавируса. Поэтому в организации предлагают вернуть масочный режим.

Детали: Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Поскольку число смертей продолжает расти. Об этом сообщает Sky News.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от COVID-ограничений после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия «еще не закончилась».

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты «Омикрона» продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей», — заявил он.

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