Стало известно, почему у людей появляется тяга к курению

Главное: Названа причина тяги к курению. Она связана с младенчеством.

Детали: Как оказалось, недостаток кислорода (то есть гипоксия), пережитый младенцем в период внутриутробного развития, предрасполагает к развитию никотиновой зависимости во взрослой жизни. Об этом говорят российские ученые из Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.

В ходе своей работы исследователи смоделировали на грызунах гипоксию, обусловленную стрессовым состоянием матери.

Подчеркивается, что результаты были получены при изучении внутриутробного развития крыс на 14-16-х сутках беременности – данный период соответствует 5-8-й неделе пренатального развития человека.

В работе сказано: «Недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур системы вознаграждения мозга является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости».

Отмечается: «Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия».

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