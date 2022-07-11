В СНБО назвали три основных эффекта от использования западного оружия

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. Он назвал три главных эффекта от его использования.

Детали: Три главных эффекта от использования современного западного оружия украинскими защитниками — это деморализация и демилитаризация российского войска, а также деоккупация наших территорий. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Twitter.

«Деморализация, демилитаризация и деоккупация — три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время», — написал он.

Данилов также отметил, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью.

«Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали», — добавил секретарь СНБО.

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