В ГСЧС назвали причину запаха гари в Киеве

Главное: Жители Киева жалуются на запах гари. Причиной является тление торфяников в области.

Детали: В понедельник, 11 июля, в Киеве с самого утра чувствуется запах гари. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

«На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы», — подчеркивают спасатели.

При этом в ГСЧС отметили, что в случае, если жители столицы до сих пор чувствуют запах гари, необходимо плотно закрыть окна и двери и подождать, пока запах рассеется, только после этого можно открывать.

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