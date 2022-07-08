Убийца экс-премьера Японии рассказал о своих мотивах

Главное: Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ рассказал причину произошедшего. Ветеран военно-морского флота заявил, что стрелял в бывшего премьер-министра Японии потому что был очень недоволен его работой.

Детали: Ветеран военно-морских сил Японии Тецуя Ямагами, задержанный по подозрению в покушении и убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал, что стрелял в Абэ потому что был сильно разочарован работой политика. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 41-летнего Тецуя Ямагами, ветерана военно-морского флота, арестовали на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство с использованием самодельного огнестрельного оружия.

По информации правоохранителей, на которую ссылается издание, тогда мужчина признался, что хотел убить Абэ, потому что был им разочарован.

Свидетели рассказали, что Абэ собирался начать выступление, когда Ямагами подошел к нему сзади и произвел два выстрела, второй из которых попал в экс-премьера.

Несколько сотрудников службы безопасности Абэ схватили Ямагами, тогда как другие сделали компрессию груди политика, прежде чем его доставили в больницу вертолетом.

В тему: Врачи не сумели спасти бывшего премьера Японии, на которого было совершено покушение.