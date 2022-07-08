Прокуратура подсчитала число жертв войны в Киеве

Главное: Более ста человек погибли в Киеве с начала войны. В том числе пять детей.

Детали: Жертвами войны в Киеве стали более ста людей, среди которых – пятеро детей. Об этом сообщает руководитель столичной городской прокуратуры Олег Кипер.

Он информировал о фактическом завершении осмотров мест происшествий в рамках расследования уголовных производств по фактам ракетных обстрелов города.

По его словам, более 420 мирных жителей получили различные ранения.

Прокурор сказал: «Причины смертей это минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения (последнее характерно для территории Гостомеля), ожоги и асфиксия в результате пожаров».

Отмечается, что больше всего разрушений зафиксировано в Святошинском, Подольском и Оболонском районах.

Говорится, что повреждено около четыре сотен зданий, двести из них – это частные строения и многоэтажные дома. Были повреждены около семидесяти школ, садов, детских лагерей.

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