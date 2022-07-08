В Мариуполе воды нет и не будет, — мэрия

Главное: Оккупационные власти Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе города невозможно из-за повреждения водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского районов.

Детали: В Мариуполе невозможно быстро восстановить водоснабжение, поэтому в обозримом будущем воды в городе не будет, и на этом наживаются местные коллаборанты. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Воды нет и не будет. Оккупационные власти наконец признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за повреждения водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского районов. Воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует почему. Большинство коммуникаций просто невозможно восстановить, а на строительство новых нужны годы», — сообщает Андрющенко.

Но, как сообщает советник мэра, местные коллаборанты наживаются и в таких условиях.

«В то время, когда горожане страдают от недостатка воды, продолжает наживаться на этом. мегапатриот собственного кармана мариупольский микроолигарх — владелец группы предприятий ЭкоИльичПродукт Юрий Тернавский (тот, что неудачно планировал занять трон гауляйтера Мариуполя и сейчас кормит оккупантов и зарабатывает на школьных столовых) сообщил, что собирается установить оборудование. К слову, свой магазин для этого на территории бывшего молокозавода он уже восстановил», — рассказал Андрющенко.

При этом сообщается, что для наживы используется коммунальная собственность города.

«Вишенкой на торте здесь есть другое. Он вместе с Иващенко и компанией планирует запустить не новый осмос, а коммунальное оборудование, обеспечивающее бесплатной водой все школы и детские сады Мариуполя, физически находившееся на его территории. Кража и деньги на крови — настоящий бизнес мраZот», — возмущенно констатирует Андрющенко.

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