Врачи не сумели спасти бывшего премьера Японии, на которого было совершено нападение

Главное: Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался. Он не пережил нападение.

Детали: Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ (2006-2007 и 2012-2020 годы), на которого было совершено нападение, скончался в возрасте 67 лет в больнице медицинского университета Нары. Врачи не сумели спасти политика.

Как известно, нападение произошло во время его уличного выступления в городе Нара. 41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров – бывший глава правительства получил ранение в шею и в область груди.

В тему: Опубликовано видео покушения на бывшего премьера Японии.