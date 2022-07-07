В Мариуполе из-за банальных порезов ампутируют конечности

Главное: В оккупированном Мариуполе фактически отсутствуют медикаменты. Поэтому врачи не могут предоставить людям даже элементарную медицинскую помощь.

Детали: Мариупольская медицина скатилась к Средневековью. Нехватка лекарств и медицинского оборудования приводят к инвалидизации населения. Вместо лечения людям отрезают конечности. Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.

«Яркий пример: недавно один из жителей ранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам из-за отсутствия медикаментов пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-за обычного пореза», — говорится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что такие «быстрые решения» приходится медикам принимать постоянно.

«Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой „русский мир“ принесли оккупанты в наш город», — сообщили в мэрии.

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