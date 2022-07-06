Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученый поведал о гигантской озоновой дыре над тропиками

Ученый поведал о гигантской озоновой дыре над тропиками

Александр Панько
06.07.22 11:39
110
Ученый поведал о гигантской озоновой дыре над тропиками

Главное: Стало известно о крупнейшей озоновой дыре. Она находится над тропиками.

Детали: Канадский ученый Цин-Бин Лу из университета Ватерлоо в Онтарио поведал о крупнейшей озоновой дыре над тропическими регионами. Как говорится в его отчете, который цитирует издание AIP Advances, она существует с 1980-х годов и в семь раз превышает размеры явления над Антарктикой.

Поясняется, что тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира.

Эксперт отмечает: «Существование тропической озоновой дыры это повод для серьезной глобальной озабоченности».

В публикации сказано, что открытая область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25% меньше озона по сравнению с обычными показателями.

Как стало известно, данная озоновая дыра располагается между 30-м градусом северной широты и 30-м градусом южной широты.

В статье говорится, что по своей глубине она сравнима с антарктической, а по площади превышает ее в семь раз.

Информируется: «Как и в случае с полярной, в центре тропической дыры озона на 80% меньше нормы. Тропическая дыра имеет не сезонный, а круглогодичный характер, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных со спутников».

В то же время Американский институт физики заявляет, что появление этой озоновой дыры противоречит общепринятой фотохимической модели, согласно которой разрушению озонового слоя способствует прежде всего фотолиз.

Подчеркивается, что тут речь идет о разложении хлорфторуглеводородов и высвобождении свободных радикалов хлора, разрушающих озоновый слой, однако фотохимическая модель не могла объяснить, почему минимальные озоновые дыры наблюдались в годы солнечных максимумов (1991, 2002 и 2013 годы), тогда как самые большие, глубокие и наиболее устойчивые дыры появлялись в годы солнечных минимумов (1987, 1998, 2008 и 2020 годы).

Канадец разработал собственную модель, назвав ее реакция электронов, запускаемая космическими лучами. Эксперт доказывает, что основным фактором, снижающим уровень О3, является воздействие галактического излучения, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из дальнего космоса запускают реакции в галогеносодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.

В тему: Озоновая дыра над Антарктидой становится все больше.

Тэги: мир, наука, озоновая дыра, ученый, озоновый слой

Комментарии

Статьи

02.07.22 20:05

Турции - истребители F-16, Украине - требование выплаты миллиардного внешнего долга

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В Украине назревает дефицит стройматериалов, в частности - металла и окон
05.07.22 16:19

В Украине назревает дефицит стройматериалов, в частности - металла и окон

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.07.22 12:30

Священник УПЦ рассказал, почему снятся умершие родственники
06.07.22 12:28

В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время
06.07.22 12:12

Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
06.07.22 12:11

В столице Социальный отдел УПЦ кормит бездомных на вокзале
06.07.22 11:50

Появилось видео, как военный застрелил собаку на АЗС в Днепре
06.07.22 11:47

На Виннитчине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам
06.07.22 11:43

В СНБО рассказали, что будет считаться победой Украины в войне
06.07.22 11:20

В Одессе закрыли все пляжи
06.07.22 11:05

Черниговское духовное училище УПЦ принимает на учёбу будущих регентов
06.07.22 10:52

В Большом адронном коллайдере обнаружили кое-что странное
06.07.22 12:28

В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время
06.07.22 12:12

Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
06.07.22 11:20

В Одессе закрыли все пляжи
06.07.22 10:48

В Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала
06.07.22 10:03

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 36,5 тысяч солдат
05.07.22 16:52

Подписана декларация о восстановлении Украины после войны
05.07.22 15:45

Россия нанесла массированный артиллерийский удар по Черниговщине
05.07.22 13:10

Военнообязанных мужчин ограничили в передвижении по Украине
05.07.22 10:50

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 36 350 солдат
04.07.22 14:08

Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости
29.06.22 16:55

В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
01.07.22 14:25

Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей
30.06.22 16:50

Украина разрывает дипотношения с Сирией
29.06.22 20:49

Банк «Альянс», который контролирует Дмитрий Фирташ - на грани банкротства, - СМИ
01.07.22 15:47

Российские военные бегут в Крым из Херсонской области, — украинская разведка
30.06.22 08:42

Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт
30.06.22 14:55

Зверинецкий монастырь УПЦ передал гуманитарную помощь в Харьков и Славянск
30.06.22 15:21

На Хмельнитчине активисты ПЦУ захватили Введенский храм УПЦ
30.06.22 16:13

В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный
01.07.22 11:32

Очередной конфуз: Байден «запутался» в братьях Кличко
Фото и Видео
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
Появилось видео, как военный застрелил собаку на АЗС в Днепре
Появилось видео, как военный застрелил собаку на АЗС в Днепре
В Большом адронном коллайдере обнаружили кое-что странное
В Большом адронном коллайдере обнаружили кое-что странное
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
fraza.com
Новости блогосферы
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.