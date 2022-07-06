Ученый поведал о гигантской озоновой дыре над тропиками

Главное: Стало известно о крупнейшей озоновой дыре. Она находится над тропиками.

Детали: Канадский ученый Цин-Бин Лу из университета Ватерлоо в Онтарио поведал о крупнейшей озоновой дыре над тропическими регионами. Как говорится в его отчете, который цитирует издание AIP Advances, она существует с 1980-х годов и в семь раз превышает размеры явления над Антарктикой.

Поясняется, что тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира.

Эксперт отмечает: «Существование тропической озоновой дыры это повод для серьезной глобальной озабоченности».

В публикации сказано, что открытая область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25% меньше озона по сравнению с обычными показателями.

Как стало известно, данная озоновая дыра располагается между 30-м градусом северной широты и 30-м градусом южной широты.

В статье говорится, что по своей глубине она сравнима с антарктической, а по площади превышает ее в семь раз.

Информируется: «Как и в случае с полярной, в центре тропической дыры озона на 80% меньше нормы. Тропическая дыра имеет не сезонный, а круглогодичный характер, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных со спутников».

В то же время Американский институт физики заявляет, что появление этой озоновой дыры противоречит общепринятой фотохимической модели, согласно которой разрушению озонового слоя способствует прежде всего фотолиз.

Подчеркивается, что тут речь идет о разложении хлорфторуглеводородов и высвобождении свободных радикалов хлора, разрушающих озоновый слой, однако фотохимическая модель не могла объяснить, почему минимальные озоновые дыры наблюдались в годы солнечных максимумов (1991, 2002 и 2013 годы), тогда как самые большие, глубокие и наиболее устойчивые дыры появлялись в годы солнечных минимумов (1987, 1998, 2008 и 2020 годы).

Канадец разработал собственную модель, назвав ее реакция электронов, запускаемая космическими лучами. Эксперт доказывает, что основным фактором, снижающим уровень О3, является воздействие галактического излучения, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из дальнего космоса запускают реакции в галогеносодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.

В тему: Озоновая дыра над Антарктидой становится все больше.