Литва призывает передать Украине замороженные активы РФ. В Кремле уже отреагировали

Главное: Глава литовского правительства Ингрида Шимоните обратилась к лидерам ЕС с призывом создать механизм передачи замороженных российских активов Украине. В Кремле назвали такую ситуацию незаконной.

Детали: Страны Европейского союза должны разработать процедуру ареста замороженных активов РФ и направить их на восстановление Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время конференции в Лугано во вторник, 5 июля.

«Вы (правительство и общество Украины) не откладывали реформы до победы, а ускорили их и добились результатов и будете отстраивать все лучше, чем было. Украина представила свой план, теперь наш черед, друзей и партнеров Украины, продемонстрировать, что мы можем и будем вместе быстро переходить от разговоров к реализациям», — отметила она.

По ее словам, в первую очередь, ЕС должен генерировать финансирование.

«Мы должны найти на это средства из наших бюджетов или осуществить коллективные заимствования. Но наиболее адекватный и справедливый путь — это арест и использование российских активов, замороженных под нашими санкциями. Мы не можем воскресить убитых Россией людей, но у нас есть реальный шанс заставить агрессора платить репарации. Потому что эти активы хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим берегам. Я призываю ЕС ввести санкции и создавать правовые механизмы ареста замороженных активов», — подчеркнула глава литовского правительства.

Далее странам необходимо предоставить планы того, как они поспособствуют восстановлению Украины после войны.

«Мы должны составить детальные планы относительно того, как каждая из наших стран и организаций будет способствовать восстановлению Украины», — отметила Шимоните.

Премьер-министр Литвы также добавила, что общая сумма средств, предоставленных Украине Литвой, составляет практически полмиллиарда долларов. Эта сумма направлена на аварийное восстановление, однако Литва и в дальнейшем планирует выделять средства.

Москва категорически против использование замороженных золотовалютных резервов России на восстановление Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные действия были бы, конечно, абсолютно незаконными. Они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов, и Россия выступала бы категорически против этого», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве «анализируют те меры, которые могут быть эффективными в плане урегулирования этой незаконной ситуации».

В тему: США намерены передать Украине арестованные активы РФ.