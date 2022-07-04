Священники УПЦ в пяти епархиях провели в последний путь погибших украинских воинов

Главное: В Волынской, Нежинской, Винницкой, Полесско-Сарненской и Ровенской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Волыни в селе Тоболы Камень-Каширского района Волынской области протоиерей Виктор Пащук возглавил чин отпевания над погибшим воином Александром Пронцевичем, 1972 года рождения. Герой погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный 1-го Нежинского церковного округа протоиерей Михаил Борканин совершил чин погребение погибшего воина Сергея Ганжу.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил чин отпевания погибшего воина Богдана.

Отпевание состоялось в Крестовоздиженском храме Винницы, где посещает богослужение и работает мать покойного воина. В последний путь героя провели наши военные.

По благословению митрополита Полесского и Сарненского Анатолия отпевание погибшего воина Ивана Кляпко совершил протоиерей Борис Попченко в Михайловском храме села Боровое.

На Ровенщине в селе Дивни простились с погибшим защитником Александром Лискевичем. Чин отпевания совершили клирики Ровенской епархии в Иоанно-Богословской церкви.

Чин отпевания погибшего Героя возглавил благочинный II Корецкого благочиния протоиерей Николай Шевчук в сослужении духовенства епархии. Похоронили воина на местном кладбище.

«Сегодня большое горе в нашем государстве. Трудно осознать, что новопредставленного Александра уже нет с нами, но он останется в нашей памяти как воин, как защитник нашей Родины. Нельзя утолить ни боль, ни горе родных и близких. Низкий поклон родителям за сына. Он исполнил свой долг сполна, отдал свою жизнь за нас с вами, за наше государство. И сегодня мы обязаны молиться за него, чтобы Господь упокоил его душу в Царстве Небесном», — отметил отец Николай.