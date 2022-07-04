Разведка считает, что Россия хочет полностью уничтожить Украину

Главное: Россия стремится к полному уничтожению Украины. Об этом говорят в ГУР.

Детали: Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о целях России в войне. Его цитирует РБК-Украина.

Так, глава разведки заявил: «Мы ориентируемся на свою собственную информацию. Поэтому с полной ответственностью могу вам заявить, планы России это полное уничтожение Украины, абсолютное полное».

Он добавил: «А любые инсинуации на счет того, а, возможно, им хватит Донбасса, я попрошу мне даже такие вопросы не задавать. Мы не будем торговать территориями».

В тему: Источник рассказал о возможном штурме Херсона.